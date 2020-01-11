محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نعى الفنان محمد منير، زوج شقيقته ومدير أعماله وابن عمه محمود أبا يزيد، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر تعرضه لجلطة نُقل على إثرها لمستشفى دار الفؤاد.
وكتب منير عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود أبا يزيد.. الذي كان له تأثير كبير في كل خطواتي الفنية وكان مثالا للتفاني والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة ".
وكشف منير عن موعد ومكان العزاء، حيث من المقرر إقامته في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين ١٣ يناير".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من محمد منير بعد وفاة مدير أعماله وزوج شقيقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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