قبل صلاة الجنازة.. محمد منير يقرأ القرآن بجوار جثمان زوج شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حالة من الحزن تسيطر على الفنان محمد منير، بعد رحيل مدير أعماله، وابن عمه وزوج شقيقته محمود أبا اليزيد، بعد إصابته بجلطة دخل على إثرها إلى مستشفى الفؤاد قبل أن يغادر عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 11 يناير.

منير يتواجد حاليًا في مسجد الحصري لأداء صلاة الجنازة على الراحل، عقب انتهاء صلاة الظهر، وحرص على الجلوس بجوار النعش الذي يحمل جثمان أبا اليزيد، ممسكًا بمصحف لقراءة القرآن الكريم.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب يوم الاثنين.