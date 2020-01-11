عبير صبري وسوسن بدر في كواليس الجزء الثالث لـ"البيت الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: تواصل الفنانة عبير صبري، خلال الأيام الجارية، تصوير دورها بالجزء الثالث من مسلسل"البيت الكبير". ونشرت عبير، صورة لها من كواليس التصوير تجمعها بالفنانة سوسن بدر والمخرج محمد النقلي، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "مسلسل البيت الكبير الجزء الثالث.. الاستاذة الكبيرة سوسن بدر والمخرج الكبير استاذ محمد النقلي". مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصري، ومي فخري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثاني داليا مصطفى، عبير صبري، ومجدي كامل وحسناء سيف الدين، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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