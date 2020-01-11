محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
وصل منذ قليل إلى مسجد الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، جثمان الراحل محمود أبا اليزيد، ابن عم الفنان محمد منير وزوج شقيقته ومدير أعماله، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 11 يناير.
منير تواجد في المسجد لأداء صلاة الجنازة، والمشاركة في تشييع الجثمان.
جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب يوم الاثنين 13 يناير.
كان مصدر مقرب من الفنان محمد منير، كشف عن وفاة محمود أبا اليزيد في مستشفى دار الفؤاد إثر وعكة صحية تعرض لها.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول جثمان زوج شقيقة محمد منير إلى مسجد الحصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.