وصول جثمان زوج شقيقة محمد منير إلى مسجد الحصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وصل منذ قليل إلى مسجد الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، جثمان الراحل محمود أبا اليزيد، ابن عم الفنان محمد منير وزوج شقيقته ومدير أعماله، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 11 يناير.

منير تواجد في المسجد لأداء صلاة الجنازة، والمشاركة في تشييع الجثمان.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب يوم الاثنين 13 يناير.

كان مصدر مقرب من الفنان محمد منير، كشف عن وفاة محمود أبا اليزيد في مستشفى دار الفؤاد إثر وعكة صحية تعرض لها.