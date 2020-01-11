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محمد منير يصل إلى مسجد الحصري لتشييع جنازة زوج شقيقته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وصل الفنان محمد منير، منذ قليل، إلى مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، استعدادا لتشييع جثمان ابن عمه ومدير أعماله وزوج شقيقته محمود أبا اليزيد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت).

وطلب منير فور وصوله التوجه إلى مكان الوضوء؛ استعدادًا لأداء صلاة الجنازة.

ومن المقرر إقامة العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب يوم الاثنين 13 يناير.

كان مصدر مقرب من الفنان محمد منير، كشف عن وفاة محمود أبا اليزيد في مستشفى دار الفؤاد إثر وعكة صحية تعرض لها.

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