الاثنين.. محمد منير يستقبل العزاء في ابن عمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
يستقبل الفنان محمد منير، مساء يوم الاثنين المُقبل 13 يناير، العزاء في ابن عمه، وزوج شقيقته محمود أبا اليزيد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.
كان مصدر مقرب من الفنان محمد منير كشف عن وفاة محمود أبا اليزيد، ابن عم الفنان محمد منير، ومدير أعماله، بمستشفى دار الفؤاد إثر وعكة صحية تعرض لها.
والراحل هو زوج شقيقة الفنان محمد منير، ووالده هو الفنان أحمد أبا اليزيد المغني بفرقة منير أيضا.
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