بعد طلاقهما.. أحمد فلوكس يتعاون مع هنا شيحة في "طلقني شكرًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد فلوكس عن تعاونه مع زوجته السابقة الفنانة هنا شيحة في مسلسل إذاعي جديد بعنوان "طلقني شكرًا".

ونشر فلوكس مقطع فيديو يجمعه بهنا خلال تعاقدهما على المسلسل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "بسم الله الرحمن الرحيم".

يذكر أن هنا وأحمد انفصلا في يوليو الماضي، بعد أقل من عام على زواجهما.

يذكر أن هنا شيحة شاركت مؤخرًا في حدوتة "اتفضل في الصالون"، ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك".