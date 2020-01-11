تراند اليوم : فيديو يثبت تورط دنيا بطمة في «التسريبات الإباحية»



انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قال النشطاء أنه أكبر دليل على إثبات تورط الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، في التسريبات الإباحية لعدد من الفنانات والمشاهير، في القضية المعروفة بحساب "حمزة مون بيبي".

والفيديو المتداول يحتوي على أكثر من فيديو للفنانة للفنانة "بطمة"، حيث تقول: قبل ماتقولوا اسم دنيا بطمة عليكم أن تغسلوا أفواهكم بالسمن والعسل ثم تذكروا أني جلست مع ملوك وغنيت لملوك لتعرفوا من هي دنيا بطمة.

وأضافت :« أنا بالأوسمة ديالي (إشارة لتوسيمها بوسامين ملكيين من الملك محمد السادس 2015 و2018) وبالرسالة الملكية وبالتكريمات التي حصلت عليها لن تصلوا لما أنا عليه الآن».

وظهرت في ذات الفيديو التجميعي وهي تجيب عن سؤال الصحافي سيمو بنبشير، المتواجد حاليا في أمريكا، قائلة: عندي ضواسا مغيحين (ملفات ثقيلة) على الفنانة في المغرب والخارج، وأضافت: كل واحد عندي كاسيطة (تسجيل).

وتابعت: عندي أدلة إذا نزلتها عن إحدى الفنانات سوف أنهي لها حياتها، فيما ظهرت في باقي الفيديو المركب وهي ترقص وتغني لـ"حمزة مون بيبي".

وأصدرت محكمة مغربية قرارًا بمنع الفنانة والمغنية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، من مغادرة الوطن وإخلاء سبيلهما بكفالة مالية بلغت 80 مليون سنتيم، على ذكة القضية المتورطين فيها، بتسريب صور غير أخلاقية لإعلاميات وفنانات عبر حساب "حمزة مون بيبي" والتي تسببت في خراب بيوت الكثيرات حيث خسر بعضهن حياته الزوجية وخسر الآخر وظيفته.