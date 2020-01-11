تراند اليوم : فيديو| ممثلة شهيرة ترد على زواجها من "فاروق الفيشاوي"



ربطت شائعات بين الممثلة المصرية دنيا عبدالعزيز والممثل الراحل فاروق الفيشاوي، إذ كانت ترددت أنباء عن زواجهما قبل سنوات، وهو الأمر الذي نفاه كلاهما.

وقالت "دنيا" في مقابلة تليفزيونية، إنها كانت ترتبط بعلاقة صداقة بالفنان الراحل، وقد مرت بظروف نفسية صعبة، وقف فيها إلى جانبها ليدعمها ويساندها.

لكنها أشارت إلى أن ما تردد عن زواجهما غير حقيقي.

وقالت: "رددت على الشائعات السخيفة التي ظهرت وقتها، لأن الزواج شيء لا بد أن يعرفه الناس، فضلاً عن أنني رومانسية والزواج يعني الاشهار فكان ذلك يقتدي التوضيح".

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وأضافت: فاروق الذي رد أيضًا, مؤكًدا أن علاقتنا لن تتعدى الصداقة والأبوة"، وأشارت إلى أنها تعلمت الكثير من الفنان الراحل.

ولفتت "دنيا" إلى أنها عند وفاته تأثرت كثيرًا "لأنني شعرت بأنني فقدت الأمان لي والجدعة فهو علمني كثيرًا وتحديدًا الجدعنة التي أخذتها منه".

وقالت إنها رأيته في اليوم الذي توفي فيه، لكنها لم تستطع الحديث إليه بسبب ظروفه الصحية، لكنها أكدت أنها كانت تقوم في زياراتها السابقة له بدعمه وتقويته، وكانت حاضرة معه مهرجان القاهرة السينمائي في العام الماضي.