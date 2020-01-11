بالفيديو.. مريم حسين: أنا مع الرجل اللي يخون وما يخلي زوجته تعرف

ردت الفنانة المغربية مريم حسين على الانتقادات التي طالتها بعدما نشرت مقطع فيديو مثير للجدل عبر حسابها على “سناب شات” ظهرت فيه وهي تبكي على أغنية لأصالة بعنوان “ذاك الغبي” وقالت: “هذا المقطع مني لأصالة بمناسبة طلاقها”.

وبينما تحاول مريم حسين الدفاع عن نفسها ببث مقطع فيديو جديد للرد على اتهامها بالشماتة في أصالة، وجدت نفسها متورطة في تصريحات أخرى مثيرة للجدل، إذ قالت في الفيديو: “لما غنيت الأغنية شوي بكيت.. لأن إحساس الخيانة صعب.. أنا مع الرجل اللي يخون ولكن لا يخلي زوجته تعرف لازم يكون زكي، لأن كل الرجال يخونون.. الكل يخونون.. حتى أبوي يخون”.

وتتسبب مريم حسين في استمرار حالة الجدل المثارة حولها بين الحين والآخر، وكان أقربها ظهور الفنانة المغربية ببطن ممتلئة كأنها حامل ليتضح بعد ذلك أنه مجرد مقلب مصور.