محمد منير ينعي زوج شقيقتة بكلمات مؤثرة

نعى الفنان محمد منير، زوج شقيقته ومدير أعماله وابن عمه محمود أبا يزيد، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب الكينج عبر صفحته قائلًا: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود ابا يزيد.. الذي كان له تاثير كبير في كل خطواتي الفنية وكان مثالا للتفاني والاخلاص

وكان محبوبا من الوسط الفني ..رحمك الله رحمة واسعة و أعانني الله بالاستمرار في مسيرتي".

وتابع حديثه قائلًا : "عزي نفسي و كل المحبين للمرحوم محمود الشخصية المحبوبة واسكنه الله فسيح جناته ..العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٠".