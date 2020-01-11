هاني رمزي ينعي السلطان قابوس بن سعيد

نعى الفنان الكبير هاني رمزي، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتب هاني عبر حسابه قائلًا: "خالص العزاء والمواساة للشعب العمانى لرحيل السلطان قابوس سلطنه عمان"
والجدير بالذكر انه توفي سلطان عُمان، قابوس بنسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 79 عاما، وكان أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.
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