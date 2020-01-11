غدًا.. ختام عرض عطل فني ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي

يستعد فريق عمل مسرحية "عطل فني" لختام فعالياتها مساء غد الأحد، وذلك على مسرح بكر الشدي، البوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

يشار إلى أن عرض "عطل فنى"

بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، آيتن عامر، نشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، أتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقي أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.

يذكر أنه كان انطلق العرض المسرحي "عطل فني" مساء يوم 8 من شهر يناير الجاري واستمرت لمدة 5 أيام، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.