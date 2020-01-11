نبيل شعيل ناعيًا السلطان قابوس بن سعيد: إنا لله وإنا إليه راجعون

نعى المطرب الكويتي نبيل شعيل، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". كتب نبيل في تدوينة عبر حسابه قائلًا: "خالص التعازي للشعب العماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.. إنا لله وإنا اليه راجعون". التعازي للشعب العماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.. إنا لله وإنا اليه راجعون". الجدير بالذكر أنه توفي سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 79 عاما، وكان أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة. قابوس بن سعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 79 عاما، وكان أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

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