محمد هنيدي يعزى شعب عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد

نعى الفنان محمد هنيدي، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". كتب هنيدي في تدوينة عبر حسابه قائلًا : "تعازينا لشعب عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته". لشعب عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته". والجدير بالذكر أنه توفي سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 79 عاما، وكان أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة. قابوس بن سعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 79 عاما، وكان أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

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