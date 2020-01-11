حسين الجسمي ناعيًا سلطان عمان: عظم الله أجرك

نعى المطرب حسين الجسمي، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتب "الجسمي" عبر حسابه قائلًا : "عظم الله أجرك يا وطن.. قابوس في ذمة الله"، وتفاعل جمهوره مع المنشور داعين للراحل بالمغفرة والرحمة. أجرك يا وطن.. قابوس في ذمة الله"، وتفاعل جمهوره مع المنشور داعين للراحل بالمغفرة والرحمة. الجدير بالذكر أنه توفي سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 79 عاما، وكان أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة. قابوس بن سعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 79 عاما، وكان أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

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