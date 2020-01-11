محمد منير: " اعزي نفسي ومحبين الراحل"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​محمد منير​ عن موعد تشييع مدير اعماله محمود ابا يزيد، وهو اليوم السبت 11 يناير ظهر اليوم من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، كما نعاه بكلمات مؤثرة قائلا على صفحته الخاصة: "إنا لله وإنا اليه راجعون، افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود ابا يزيد.. الذي كان له تاثير كبير في كل خطواتي الفنية و كان مثالا للتفاني والاخلاص وكان محبوبا من الوسط الفني، رحمك الله رحمة واسعة و أعانني الله بالاستمرار في مسيرتي، اعزي نفسي وكل المحبين للمرحوم محمود الشخصية المحبوبة واسكنه الله فسيح جناته، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٠".

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