ميرنا وليد - بيروت - نفت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ إجرائها أي لقاء إذاعي، نافية ما نشرته بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت لموقع "الفن": لم أجر أي لقاء، ومن يدّعي غير ذلك فلينشر اللقاء على العلن، وأؤكد أن التصريحات المنشورة ملفقة ولا صحة لها.

وأضافت: لم أبد أي رأي بقضية الفنانة اللبنانية ناسي عجرم، لأنني لا أستطيع الحكم على هذا الموضوع حتى انتهاء التحقيقات القضائية بشكل كامل، وإن كان الشاب المقتول مظلوماً فالله موجود وهو من سيأخذ حقه، وإن كان ظالماً فالله سيحاسبه.

وختمت رويدا بالقول: أحب لبنان وأقيم فيه وأعتبره بلدي الثاني، لكني سوريّة وأعتز بسوريتي ولا يمكن لي أن أنسى بلدي وأصلي.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - رويدا عطية: لم أجر هذا اللقاء ولم أبد أي رأي بقضية نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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