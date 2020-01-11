ميرنا وليد - بيروت - مأساة كبيرة، أصابت عائلة سورية، بد أن أقدمت إبنتهم ذات التسعة أعوام على الإنتحار، بسبب محاولتها تقليد مشهد للممثلة السورية ​كندا حنا​ في مسلسل "خاتون" عندما نفذت مشهد محاولتها الإنتحار.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات حول الحادثة، إذ تحدثت بعض المصادر عن تفاصيل ما جرى، مشيرةً إلى ان الطفلة طلبت مشاهدة المسلسل عبر "يوتيوب" من جدتها، ومن شدة تأثرها بالمشهد، حاولت تقليده، إلا انها لم تنجو كما نجت حنا في العمل، حيث قُطع الحبل.

فبتول ربطت الحبل بخزانة الملابس، وتوفيت بسبب عدم وصول قدميها للأرض، وشدّ الحبل حول رقبتها وانقطاع النفَس حتى الموت .

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كانت هذه تفاصيل خبر إنتحار طفلة ذات 9 سنوات شنقاً..وما علاقة كندا حنا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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