داليا البحيري لعادل إمام: "يا خسارة المسلسل خلص"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​داليا البحيري​ صورة لها برفقة الممثل المصري ​عادل إمام​، بعد انتهائها من تصوير مسلسل "فلانتينو" الذي جمعها به، ومن المقرر ان يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وعلقت داليا البحيري على الصورة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "يا خسارة المسلسل خلص .. حتوحشني قوي وحيوحشني الشغل معاك يا زعيم.. ربنا يخليك لينا".

مسلسل فالنتينو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وحمدى الميرغني، وطارق الابياري، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، احمد فريد، والهام عبد البديع.

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