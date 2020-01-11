كارمن سليمان تأخذ رأي الجمهور بأغنيتها الجديدة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ​كارمن سليمان​ صورة لها من حفل توزيع جائزة "ساويرس" الثقافية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلبت كارمن رأي الجمهور حول اي موضوع يريدون ان تتحدث اغنيتها الجديدة، معلّقة على الصورة قائلة: "من حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية، حابين الأغنية الجديدة يبقى شكلها إيه أو تتكلم عن إيه؟ يلا وروني الأفكار الجميلة".

وكانت سليمان طرحت أيضاً في الأونة الأخيرة أغنية "لازم تغيب"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات محمد الغرير، ألحان وتر، توزيع رأفت، وتريات تامر فيظي، غيتار شريف فهمي، إيقاع هاني الدوسري، مكس وماستر جاسم محمد، وإشراف عام مصطفى جاد.

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