أصالة بأول ظهور لها بعد انفصالها عن زوجها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أطلّت الفنانة السورية ​أصالة​ نصري بحفل غنائي داخل أحد الفنادق في مصر الجديدة، ويعدّ هذا الظهور الأول لها بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وقدمت أصالة في الحفل باقة من اجمل اغنياتها كـ "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر"، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

الجدير ذكره ان اصالة كانت قد اطلقت مؤخرا كليب اغنيتها "شامخ" على يوتيوب، والذي استطاع ان يحقق نسب مشاهدة عالية، اذ انه تخطى المليون مشاهدة بعد طرحه على يوتيوب بيوم واحد فقط.

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