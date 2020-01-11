ميرنا وليد - بيروت - نعى العديد من النجوم السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد، وقدموا التعازي للشعب العماني، وجاءت تعليقات النجوم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي على الشكل التالي:

​عبادي الجوهر​: احر التعازي والمواساة للأصدقاء و الشعب العماني في وفاة ​السلطان قابوس بن سعيد​.

​أحلام​: وترجل الفارس السلطان المقدام والدنا السلطان قابوس، السلطان قابوس في ذمه الله اللهم اجعل هذه الايام خير ايامه، ورحل عنا قابوس بن سعيد المعظم ادعوا له.

​حسين الجسمي​: عظّم الله أجرك يا وطن، قابوس في ذمه الله.

​راغب علامة​: أحرٌ التعازي لسلطنة عمان دولةً وشعباً بوفاة قائدها العظيم جلالة السلطان قابوس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته... إنْا لله وإنٌا إليه راجعون.

​مايا دياب​: بأسفٍ شديد أعزّي الشعب العماني بفقدان عزيزهم وسلطانهم المثال السلطان قابوس بن سعيد الذي جعل من بلاده جنة وفي شعبه زرع المحبة والفرح، حزننا شديد على خسارته.

​محمد هنيدي​: تعازينا لشعب عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته.

نانسي عجرم: سلطنة عمان خسرت اليوم قائد عظيم، جلالة السلطان قابوس، رحمه الله كل التعازي لدولة وشعب سلطنة عمان.

إليسا: كل التعازي لشعب سلطنة عمان برحيل السلطان قابوس بن سعيد انشالله بتضل عمان مزدهرة ومكملة بنهج العمران والثقافة والسلام.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب وحسين الجسمي وراغب علامة وأحلام وغيرهم ينعون السلطان قابوس بن سعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.