تراند اليوم : فيديو يكشف محاولة إيهاب توفيق لإنقاذ والده قبل إشتعال النيران -شاهد

روى حمادة عبد الرحمن صديق الفنان إيهاب توفيق، كواليس ما حدث خلال الحريق الذي أودى بحياة والد الفنان، قبل أيام.

أوضح عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على قناة mbc مصر، أن إيهاب كان يحتفل بعيد ميلاده، وعاد لمنزله قبل الحريق بحوالي ربع ساعة، وخلال تواجده في الحمام سمع أصواتا كثيرة وحركة غريبة فخرج وعلم أن هناك حريق في شقة والده.

تابع أن بداية الحريق كانت من سقوط المدفأة على أحد الكراسي، مما أدى لاحتراقه، لكن الخادمة لم تحسن التصرف، لأن الوقت المستغرق في صعود الأمن للشقة لإطفاء الحريق كان كافيا لأن تندلع النيران في الشقة بأكملها، لافتا إلى أن إيهاب يظهر في أحد فيديوهات الحريق، وهو ما عرضه عمرو أديب خلال المداخلة، حيث ظهر ضوء “كشاف موبايل” في البلكونة، لافتا إلى أنه كان إيهاب ممسكا بهاتفه ويحاول القفز لشقة والده، لأن الباب كان مغلقا من الداخل، وكانوا يصرخون بالأسفل لكي يمنعوه من ذلك، لأنه قد يسقط.

أوضح عبد الرحمن أن والد إيهاب مات على كرسيه مختنقا من الدخان الكثيف، ولم تمسه النار على الإطلاق، رغم أن الشقة تفحمت بالكامل.

كان والد إيهاب توفيق قد رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس 9 يناير، بعد اندلاع حريق في منزله بمدينة نصر، إثر اشتعال مدفأة كهربائية، مما تسبب في اختناقه.