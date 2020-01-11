بعد أشهر على طلاقهما.. هنا شيحة وأحمد فلوكس مع بعض من جديد!!

كتب امير فتحي في السبت 11 يناير 2020 12:53 مساءً - تستعد الممثلة المصرية ​هنا شيحة​ للمشاركة في بطولة مسلسل إذاعي بعنوان “طلقني شكراً” إلى جانب طليقها الممثل المصري ​أحمد فلوكس​، وذلك بعد أشهر على طلاقهما،وهذا ما كشف عنه فلوكس، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت كشفت شيحة سبب إنفصالها عن فلوكس للمرة الأولى سابقاً، وقالت خلال حلولها ضيفة على ال​إعلام​ي المصري رامي رضوان: “أنا وأحمد كزوج وزوجة لم نستطع التأقلم مع بعض، ولكننا مازلنا أصدقاء هو رجل شهم جداً وأنا مازلت أحبه وأحترمه، ويقف معي في جميع مشاكلي”.

وأضافت: “المشكلة ليست في العند أو الرغبة في المساواة، أنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة، لأننا مختلفان عن بعض، ولكن التركيبة نفسها لم تنجح بيني وبينه”.

وتابعت: “فضلنا أن نكون أصدقاء وألا نخسر بعض، والدليل أنه بعد انفصالنا في شهر رمضان، ساعدني للنقل لمنزل جديد، وكان يتناول الطعام معي”.

وختمت: “عندما انفصلنا أنا وأحمد طلبت منه أن نكون متحضرين، وأن نسلم على بعض إذا تقابلنا، لأن الحياة لا تستحق كل هذا الوجع”.