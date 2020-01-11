محمد منير حزين بسبب وفاة مدير أعماله وزوج شقيقته وابن عمه

كتب امير فتحي في السبت 11 يناير 2020 12:53 مساءً - حالة من الحزن الكبير يعيشها الفنان المصري ​محمد منير​ بعد وفاة مدير أعماله وزوج شقيقته محمود أبا يزيد الشهير بـ”محمود منير” في إحدى المستشفيات المصرية.

الراحل عمل برفقة محمد منير منذ سنوات طويلة كمديرا لأعماله بالإضافة لكونه زوج شقيقته وابن عمه، ولم تعلن العائلة موعد التشييع أو التعازي.

يذكر ان الفنان محمد منير أعلن تأجيل حفل رأس السنة الذي كان سيحييه في منطقة القطامية في مصر، نظرا لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب محمد منير حينها عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “جمهوري الغالي والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقي بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد في حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتي بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل، فور تماثلي للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال”.