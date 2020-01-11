محمود العسيلي يحتفل بزواجه.. وفستان العروس يعرضها للانتقادات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل المطرب المصري محمود العسيلى مساء يوم أمس الجمعة، بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن بمصر والوطن العربي.

وظهرت زوجة العسيلي بفستان زفاف جريء للغاية، عرضها لانتقادات حادة من رواد السوشال ميديا، وتميز الفستان بأنه قصير ومكشوف من الصدر والظهر، كما اعتمدت على مكياج خفيف بجانب لجوءها لتسريحة شعر منسدل للخلف.

ويأتي حفل الزفاف بعد قصة حب بلغت عدة أشهر، وكان العروسان قد عقدا قرانهما الثلاثاء الماضى بالإسكندرية مسقط رأس زوجة العسيلى.

وكان الفنان المصري محمود العسيلي كشف تفاصيل جديدة حول قراره بالزواج للمرة الثالثة بعدما أعلن عنه الثلاثاء الماضي على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بمدينة الإسكندرية، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه على "إنستغرام"، متحدثا عن اختياره الزواج للمرة الثالثة بعد فشل تجربته مرتين.

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وقال العسيلي في أول تعليق بعد عقد قرانه: "تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك إيه النهارده، الليلة وأخيرا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهارده باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بحلم إني أعيشها وفعلا حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين منجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش..لا ..هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".

وواصل العسيلي تعليقه قائلا: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابته".

وطرح مؤخرا النجم محمود العسيلي كليب أغنية جديدة بعنوان "تمثيلية"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.

وأكد العسيلى أن طرح الأغنية جاء على سبيل الصدفة البحتة بالتزامن مع عقد قرانه، خاصة أن الأغنية دراما بعيدة عن السعادة التي يعيشها هذه الأيام عقب عقد قرانه.