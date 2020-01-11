جميلة عوض: "بنات ثانوي" يرصد مشاكل الفتيات..وهذا ما جرى في الكواليس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة المصرية جميلة عوض إن روح عمل فيلم "بنات ثانوي" وردود الفعل على "البرومو" جعلها تتفاءل كثيرًا بالعمل رغم أنه يتكون من فنانين شباب ولا يوجد نجم كبير أو نجمة تصنف على أنها البطل.

وأعربت جميلة عوض في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها السينمائي الجديد "بنات ثانوي" الذي تشارك فيه برفقة عدد من النجوم الشباب عن سعادتها بالفيلم متمنيّة أن يقدم الرسالة التي أرادوها ويلقى نجاحًا أكثر مما هو متوقع.

وعن الكواليس قالت إنها كانت ممتعة للغاية مضيفًة: "كنا بنلعب وبنهزر في الكواليس وبعد ما نخلص بنروح ناكل آيس كريم ونقضي السهرة عند بيت واحدة فينا".

وبشأن رسالة الفيلم وما تقدمه من رصد لمشاكل الفتيات في المرحلة الثانوية وسن المراهقة قالت جميلة عوض إن هناك فتيات لديها الكثير من المشاكل ويتناول الفيلم حواديت مختلفة عن البنات التي بتحب ولا يسأل عنها حبيبها، مختتمّة: "نرصد حكايات ومشاكل البنات مع أهلهن وسعيدة إن ماما معي في العرض الخاص".

وأثار فيلم "بنات ثانوي" جدلًا كبيرًا حول ملكيته منذ الإعلان عنه في دور العرض، وتقدم المخرج المصري محمود كامل مسلم، مخرج الفيلم ببلاغ للنائب العام ضد الكاتبة رشا سمير، متهماً إياها بالسب والقذف واتهام الآخرين بالسرقة.

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وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1607 للعام الحالي، أن الفيلم من تأليف الكاتب الكبير أيمن سلامة، وهو أحد أبرز كتاب الدراما التليفزيونية، وله تاريخ كبير وباع طويل بمجال التأليف الدرامي، ومن ثم تعد إدعاءات الكاتبة رشا سمير بسرقة روايتها "بنات في حكايات" كاذبة دون دليل.

واتهم البلاغ الكاتبة بالتشهير ضد المخرج والمؤلف، وإتهامه بالسرقة، واصفاً الحملة الشرسة على الفيلم بأنها لا تهدف سوى لكسب الشهرة فقط.

وطالب البلاغ بمعاقبة المشكو في حقها، وفقاً لقانون العقوبات، بتهمة التشهير والسب والقذف في الصحف ووسائل الإعلام والتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

يذكر أن فيلم "بنات ثانوي" تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويشارك في بطولته الفنانون محمد الشرنوبي، هنادي مهنا، جميلة عوض، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، وأثارت ضجة حول ملكية التأليف منذ الإعلان عنه.