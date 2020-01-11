شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجنازة على ابن عم محمد منير بالحصري والعزاء بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام صلاة الجنازة على جثمان محمود أبا اليزيد، ابن عم الكينج محمد منير والقائم بأعماله وزوج شقيقته، ظهراليوم، في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ويقام العزاء يوم الاثنين المقبل بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

من جانب آخر، ظهر محمد منير في حفلاته الأخيرة بالقاهرة جالساً على كرسي أثناء فقراته الغنائية وقال إنه بسبب معاناته من مشكلة في مفصل الحوض وطمأن الجمهورعلى حالته قبل ان يلغي حفله في رأس السنة بالقاهرة بسبب وعكة صحية غامضة وهو ما أقلق الجمهور مجدداً عليه.

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وكان محمد منير أعلن عن تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، الذى كان يحييه ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد، بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، وكتب على صفحته على تويتر: "جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال".

و آخر حفل غنائى للكينج كان بمدينة الشروق، والذى حضره الآلاف من جماهيره ومحبيه، كما حضرعدد من الجاليات العربية والأجنبية، وظهر منير جالساً على كرسى، ومع التفاعل مع جمهوره وقف أكثر من مرة لتحية الجمهور وغناء بعض الأغانى بدون الكرسى.