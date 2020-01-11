شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف ينتهي من تصوير مشهد الاستنساخ في "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم يوسف الشريف من تصوير مشهد الاستنساخ خلال أحداث مسلسله الرمضانى المقبل "النهاية"، حيث صورالمشهد داخل ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتضمن المشهد وضعة داخل زجاج شفاف عاري الجسد حسب الشخصية التى يجسدها خلال المسلسل.

مسلسل "النهاية "،‪The end تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسارآخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمروعبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

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وانتهى المؤلف عمرو سمير عاطف من كتابة 20 حلقة من مسلسل "النهاية - ‪the end"، ويواصل كتابة الـ 10 حلقات المتبقية من العمل المقررعرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث أنطلقت المشاهد الأولى فى الأردن، وجمعت بين يوسف الشريف ومعظم الفنانين المشاركين فى البطولة

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به فى موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.