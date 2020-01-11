تامر حسني.. من مطار القاهرة إلى حفل محمود العسيلي

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم المصري تامر حسني، مواطنه محمود العسيلي في الإحتفال بزفافه وذلك مساء أمس الجمعة 10 كانون الثاني/يناير الجاري.

وتوجه تامر حسني إلى مكان الحفل من مطار القاهرة مباشرةً بعد وصوله إلى مصر قادماً من الكويت، حيث أحيا هناك حفلاً غنائياً كبيراً في مركز المعارض والمؤتمرات الدّولي.

تامر حسني نشر من خلال خاصية “الستوري” عبر حسابه على موقع “إنستجرام” مقطع فيديو يظهر فيه مع “العسيلي” في الإحتفالية وأرفقه بتعليق جاء فيه: “من الطيارة على فرح العسيلي حبيب قلبي وعروسته القمر أمنيه، مبروك يا حبيبي وربنا يكتبلك كل الخير”.

من جانبه أعاد محمود العسيلي نشر الفيديو وشكر تامر حسني على حضوره فكتب: “مافيش جدعنة ولذاذة أكتر من كدا.. حبيبي يا تيموووو”.