إبنة أحمد حلمي ومنى زكي تفاجئ الجميع بموهبتها… ما علاقة رامز جلال؟

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان المصري رامز جلال، على حسابه على “إنستغرام”، صورة جمعته وابنة الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي.

وظهر فيها وهو يجلس إلى جانب الطفلة حاملاً لوحة قامت برسمها بنفسها. وتعبيراً عن إعجابه بموهبتها كتب: “بنت الوز فنان. لي لي أحمد حلمي. المفروض اللي في الصورة دي أنا، بس في خيال لي لي”.

وأحدث بذلك ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين أعرب معظمهم عن إعجابهم ببراعة لي لي متسائلين عما إذا كانت تتمتع بموهبة التمثيل مثل والديها أيضاً.

وحققت الصورة أكثر من 173 ألف إعجاب. ويشار إلى أن الطفلة تحدثت للمرة الأولى عن موهبتها في وقت سابق خلال حلولها ضيفة على برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 حيث أشارت إلى أنها تحب الرسم منذ طفولتها الأولى وأنها تلقت الدعم من والدها. ولفتت إلى أنها ترسم في أوقات الفراغ بعد الاهتمام بدراستها.