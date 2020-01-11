لطيفة تخطف الأنظار برقصها في الاستوديو بطريقة عفوية وغريبة

متابعة بتجــــــــــرد: أحدثت الفنانة التونسية لطيفة ضجة على مواقع التواصل بفيديو جديد نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وسجل المقطع أثناء وجودها في الاستوديو وظهرت فيه وهي ترقص بطريقة عفوية لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين. وحققت في ساعات قليلة أكثر من 143 ألف مشاهدة وركز الكثيرون في تعليقاتهم على طرافة الفنانة وشخصيتها المرحة وشبابها الدائم. وتعليقاً كتبت لطيفة بدورها: “أنا و الملحن الكبير وليد سعد وكواليس تحضير أغنيات ألبوم أقوى واحدة”. ويشار إلى أنها أعربت بعد ذلك عن تعاطفها مع الفنان المصري وليد توفيق بسبب وفاة والده في حريق منزله. ونشرت صورة له موجهة إليه رسالة جاء فيها: “أخويا الغالي إيهاب البقاء لله في وفاة الوالد وربنا يصبرك. هذا قضاء الله وقدره وقدر الله وما شاء فعل. ربنا يحفظك ويحفظ عيلتك وأولادك. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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