مايا دياب تضجّ جمالًا وتخطف الأنفاس على الدراجة النارية

متابعة بتجـــــــــــرد: عقدت النجمة اللبنانية مايا دياب جلسة تصوير جديدة وشاركت الجمهور ومحبّيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بلقطات خاصة وحصرية منها.
وتألقت مايا دياب في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، في لقطات حبست الأنفاس على الدراجة النارية، فبدت كعادتها بكامل أنوثتها وجمالها وسرقت الأنظار نحوها حيث حصدت صورها عشرات آلاف “الإعجابات”.
تجدر الإشارة إلى أن مايا طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “ربع ساعة”، من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.
وكانت مايا دياب قد خاضت مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.
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