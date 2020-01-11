ملياردير يهدي 9 مليون دولار لمتابعيه على”تويتر”.. مقابل شرط بسيط!

متابعة بتجـــــــــرد: أهدى الملياردير الياباني، يوساكو ميزاوا، المعروف بطريقة صرفه للأموال، 9 مليون دولار لألف شخصٍ من متابعيه على موقع تويتر مقابل شرطٍ بسيط.

وحدّد يوساكو شرطه بأن يقوم الراغبون بالفوز بهذا المبلغ بإعادة نشر تغريدة كان قد نشرها في 1 كانون الثاني، حيث سيتمكن ألف شخص من الحصول على هذا المبلغ بعد القيام بسحب.

وبحسب المليارير، فقد قام بهذه المبادرة المغرية ووصفها بأنّها بمثابة تجربة إجتماعية جادة ليرى ما إذا كانت الأموال المجانية تعزز من شعور الأفراد بالسعادة.

ويذكر بأن ميزاوا جمع ثروته من عمله في مجال الموضة والأزياء، ويأتي عرضه الأخير بعد شهرين من بيع شركته للموضة والأزياء إلى SoftBank مقابل 900 مليون دولار.