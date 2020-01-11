إطلالة جديدة للفنانة درة زروق

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة التونسية درة صورةً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام. وكعادتها دائماً اختارت فستان سهرة أنيق، حاز إعجاب الكثير من متابعيها.
تميز فستان درة بتصميمه الأنيق الراقي، ولونه الهادىء مع تسريحة شعر مرفوع من الخلف، وخصل الشعر المنسدلة على وجهها من الأمام، وماكياج هادىء.
وكتبت الفنانة التونسية على صورتها الجديدة: “إلى تلك التي رأت من الحياة ما رأت وبقيت على كبريائها تقاوم”، وهي جملة من كتابة جبرا إبراهيم جبرا، الكاتب الفلسطيني المعروف.
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