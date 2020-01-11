ميغان تسافر الى كندا والملكة متأثرة واجتماعات طارئة مع الأمير هاري

متابعة بتجــــــــــرد: عادت الدوقة ميغان ماركل إلى كندا في الساعات الأخيرة، عقب الإعلان الصادم للزوجين بأنهما قررا الانسحاب من المهمات الملكية، فيما عقدت المملكة محادثات عاجلة مع أسرتها لحل الأزمة.

وأمضى دوق ودوقة ساسيكس عطلة طويلة في كندا مع ابنهما آرتشي قبل العودة إلى بريطانيا وإعلان خبر اعتزالهما المهمات الملكية هذا الأسبوع، وذكرت صحيفة Daily Mail أن ميغان سافرت الخميس وهي لم تكن تنوي البقاء في بريطانيا لفترة طويلة، إذ أنها تركت طفلها آرتشي في كندا مع المربية في منزل صديقتها المقرّبة جيسيكا مولروني التي تعيش في تورنتو ومن المتوقّع أن تبقى هناك في المستقبل المنظور.

وقالت الناطقة باسم الزوجين لوكالة “فرانس برس”: “يمكنني تأكيد التقارير التي تفيد بأن الدوقة موجودة في كندا”، فيما رفضت تقديم مزيد من التفاصيل أو تأكيد تقرير الصحيفة التي ذكرت أنه من المحتمل أن ينضم هاري إلى زوجته وابنه في كندا قريباً.

وذكرت تقارير إعلامية أن الملكة إليزابيث الثانية أجرت سلسلة من المكالمات شارك فيها هاري وشقيقه الأمير وليم والدهما الأمير تشارلز وريث العرش، ونقل موقع Metro البريطاني عن مصدر ملكي كشفه أنّ الملكة “تأثرت” بقرار الزوجين، وطلبت من العائلات المالكة الأربع إيجاد “حلّ سريع خلال أيام وليس أسابيع”.

كما قال مصدر في قصر باكنغهام إن العائلة المالكة تعمل “بوتيرة سريعة” للتعامل مع هذا الوضع الجديد.