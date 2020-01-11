هل تحلم الحيوانات خلال نومها؟

متابعة بتجــــــــــرد: ربما سؤال يراود الكثير، والبحث عن إجابة عنه، ليس أمراً سهلاً، لا سيما وأن الإجابات كثيرة، ولكن في الوقت ذاته، وجِدَت عدد من الدراسات التي تعطي إجابة واضحة من دون أن تثبت ذلك بشكل قاطع.

ففي دراسة بعنوان “هل تحلم الحيوانات؟” نشرتها مجلة “POPULAR SCIENCE”، كانت الإجابة نعم، الحيوانات تحلم، فقد يرى العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة كلبهم أو قطهم النائم وهو يحاول رفع مخلبه في الهواء وكأنه يحاول الانقضاض على شيء ما.

وفي ذلك يقول ستانلي كورين، أستاذ علم النفس بجامعة كولومبيا البريطانية ومؤلف كتاب “ذكاء الكلاب”، إن الكلاب تمر بمراحل النوم ذاتها التي نمر بها، ولكن بشكل أسرع.

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إذ بعد نحو 20 دقيقة مثلاً، يدخل الكلب في مرحلة حركة العين السريعة، وهي المرحلة التي تحدث فيها معظم الأحلام، ويقول كورين إن الكلاب الكبيرة تحلم لفترة أطول، بينما تحلم الكلاب الصغيرة بسرعة وبشكل متكرر، ولحد الآن لم يفسر ذلك بشكل عملي حاسم.

في المقابل، لا تمرّ الحشرات والسمك بمرحلة حركة العين السريعة، فيما بعض الطيور والثدييات تفعل ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة للزواحف.

وتنتهي الدراسة إلى أن الحلم يبقى لغزاً محيّراً. وتبقى الدراسات بهذا الشأن كثيرة ولكن من دون البت فيها، فمثلاً في العام 2001 أثبت فريق من الباحثين من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا أن الفئران تحلم، وأن أحلام الفئران شبيهة إلى حد كبير بأحلام البشر التي تتضمن تجارب سابقة خلال اليقظة.