ما سر إطلاق اسم “الشحرورة” على الفنانة صباح؟

متابعة بتجـــــــــرد: الكثير من محبي الفنانة اللبنانية صباح لا يعرفون سر تسميتها بالشحرورة، ومن الذي أطلق عليها هذا اللقب. أما اسمها الحقيقي فهو جانيت جرجس فغالي، لكنها فضلت لقب الشحرورة وحكت بنفسها قصة حصولها على هذا اللقب.

في التالي صباح تروي بنفسها سر “الشحرورة”.

في حوار تلفزيوني نادر قبل أكثر من ربع قرن من الزمان استطاع المخرج جميل المغازي أن يجمع نجوم الفن المصري والعربي في جلسة واحدة، حيث ضم اللقاء صباح، وحيد سيف، هالة فؤاد، أبو بكر عزت، شويكار، محي إسماعيل، فاطمة عيد وغيرهم من النجوم.

أثناء هذا الحوار الذي جمع كل هؤلاء الفنانين قام الفنان محي إسماعيل بسؤال الفنانة صباح عن معنى إسم الشحرورة، وسر هذا اللقب فأجابت: “هذا الإسم يعود للبلدة التي ولدت فيها بلبنان، وهي “وادي شحرور”، والشحرور بالأساس هو طائر له صوت جميل مشهور في هذه البلدة”.

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أضافت صباح: “عمي كان شاعر كبير أطلق عليه (شحرور الوادي) نسبة إلى (وادي شحرور) وخلال بداياتي الفنية كنت أقوم بأداء الأغاني الخاصة به، لذلك أطلق الجمهور اللبناني آنذاك لقب الشحرورة لكي أصبح مشهورة مثل عمي”.

وعلى عكس ما هو متداول أن من أطلقت لقب الشحرورة على صباح هي المنتجة الكبيرة الراحلة آسيا داغر، فإن صباح أكدت في هذا اللقاء التلفزيوني النادر أنها ظلت تحمل إسم “الشحرورة” في لبنان إلى أن جاءت إلى مصر وأطلِق عليها إسم “الشحرورة صباح”.

قدمت صباح للسينما ما يقارب الـ100 فيلم خلال مشوارها الفني الذي إقترب من النصف قرن، من أبرزها: “القلب له واحد” مع أنور وجدي، “بلبل أفندي” مع فريد الأطرش، “ظلموني الحبايب” مع عماد حمدي، “شارع الحب” مع عبدالحليم حافظ، “الرجل الثاني” مع صلاح ذو الفقار، “المتمردة” مع أحمد مظهر، “ليلة بكى فيها القمر” مع حسين فهمي وغيرها من الأفلام السينمائية الخالدة.

رحلت صباح في 26 نوفمبر عام 2014، ومثلما كانت حياتها تتميز بالسعادة والبهجة، فإنها أوصت أن تشيع جنازتها على أنغام الأغاني الخاصة بها وهو ما تحقق بالفعل.