من هو هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التلفزيون الرسمي العماني تنصيب هيثم بن طارق سلطانا لعمان خلفا لقابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء الجمعة عن عمر ناهز 79 عاما.

وكان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، قد دعا مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

في الفيديو نرصد أبرز المعلومات عن السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد.