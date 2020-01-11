نجوم الفن في حفل زفاف محمود العسيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف المطرب المصري محمود العسيلي على خبيرة التجميل المصرية أمنية عبدالمنعم بالقاهرة، الجمعة.

وكان من أبرز الحاضرين بشرى وميس حمدان والسيناريست تامر حبيب وشريف رمزي وتميم يونس وعمرو يوسف وغادة عادل والإعلاميان خالد صلاح وشريهان أبوالحسن.





وكان العسيلي عقد قرانه، الثلاثاء، في محافظة الإسكندرية مسقط رأس العروس، كما طرح مؤخرا "كليب" غنائيا جديدا يحمل عنوان "تمثيلية" من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبدالواحد.





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يذكر أن الأرشيف الغنائي للعسيلي يضم 4 ألبومات هي "رايح على فين"، و"مين أنا"، و"طول ما أنتي جنبي"، و"دنيا جديدة"، كما شارك بالتمثيل في فيلم "خليج نعمة" إنتاج 2007 ومن إخراج مجدي الهواري وتأليف أحمد البيه.











