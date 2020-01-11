المشاهير يعزّون في وفاة السلطان قابوس

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في سلطنة عمان في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت أن السلطان قابوس بن سعيد توفي مساء الجمعة.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وبعد شيوع الخبر، اتخذ النجوم من حساباتهم على مواقع التواصل، منبراً للتعزية بالسلطان قابوس، حيث رصد موقع “الخليج 365” التغرديات التي جاءت على الشكل التالي:

–راغب علامة: أحرٌ التعازي لسلطنة عمان دولةً وشعباً بوفاة قائدها العظيم جلالة السلطان قابوس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته…إنْا لله وإنٌا إليه راجعون

–نانسي عجرم: سلطنة عمان خسرت اليوم قائد عظيم، جلالة السلطان قابوس، رحمه الله كل التعازي لدولة وشعب سلطنة عمان

–أحلام: ‫وترجل الفارس السلطان المقدام والدنا السلطان قابوس اللهم اجعل هذه الايام خير ايامه ????ورحل عنا قابوس المعظّم

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–فايز السعيد: الى جنة الخلد ياسلطان عمان المخلص بابا قابوس الحنون في ذمة الله ((أنا لله وأنا اليه راجعون)) نعزى انفسنا ونعزي شعب عمان الشقيق والله يصبرنا

–يارا: خالص العزاء والمواساة لعُمان وللشعب العُماني الشّقيق في وفاة السلطان قابوس عَظّم الله أجركم وأسكَنَه فسيح جنّاته

–داليا مبارك: نعزي اخوتنا في عمان بوفاة السلطان قابوس عظم الله اجركم وإنا لله وإنا اليه راجعون

–سمية الخشاب: إنا لله وإنا اليه راجعون ..خالص العزاء والمواساة للشعب العماني الشقيق بوفاه السلطان قابوس المعظم ،الله يرحمه ويسكنه الجنه اميييين#السلطان_قابوس_في_ذمه_الله

–ديانا حداد: عظم الله أجرك يا عمان رحم الله سلطان القلوب والمحبة السلطان قابوس نعزي أنفسنا ونعزي أخواننا وأخواتنا من الشعب العماني .. انا لله وانا اليه راجعون .. البقاء لله

–فلة الجزائرية : ان لله و ان اليه راجعون البقاء لله تعازيا الخالصة إلى الشعب العماني برحيل السلطان قابوس بن سعيد البقاء لله