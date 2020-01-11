خاص- طارق أبو جودة يخضع لعملية جراحية

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Jan 11, 2020
خضع مدير أعمال النجمة يارا، الملحن طارق أبو جودة الى عملية جراحية لازالة حصى في الكلى.
موقع “الخليج 365” اتصل بـ “ابو جودة” للإطمئنان على صحته حيث أكد لنا الى أنه موجود حالياً في المنزل وقد خضع لعملية جراحية وهو موجوع قليلاً الآن.
آخر اطلالة لـ طارق أبو جودة منذ شهر تقريباً وذلك أثناء حلوله ضيفاً مع مقدمة البرامج كارلا حداد في برنامجها “فيMale ” عبر شاشة “ال بي سي اي”.
ويعتبر “أبو جودة” من أهم الملحنين على الساحة الفنيّة حيث وقّع أجمل الأعمال لنخبة كبيرة من أهم النجوم على الساحة اللبنانية.
أسرة موقع “الخليج 365” تتمنى الشفاء العاجل للفنان المبدع طارق أبو جودة.
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