كلمات أطلقها نجوم الدراما..وتبناها الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يتابع المشاهدون أعمالا درامية سورية كثيرة في كل عام، تتنوع في القصص التي تطرحها والشخصيات التي تروي أحداث نصوصها، ولكن من بين الكثير من هذه الأعمال تبقى بعض المَشاهد أو الكاركترات التي يقدمها الممثلون أو بعض الكلمات عالقة في الأذهان حتى بعد انتهاء عرض العمل لتعيش طويلاً مع الجمهور.

اختار موقع "فوشيا" لمتابعيه اليوم أكثر الكلمات التي تبناها الجمهور، وبقي يتحدث بلسان نجومها بعدما أطلقها ورددها الممثلون خلال أعمالهم الدرامية، ولم تنته بانتهاء الأعمال حتى أن بعضها انقضى على عرضه سنوات عديدة.

ويتميز الفنان فادي صبيح، بأنه يقدم في كل عمل يشارك به شخصية مختلفة من ناحية الشكل والمضمون وحتى من ناحية الكلمة التي يرددها باستمرار، ويختارها بما يناسب خط الشخصية وطبيعتها.

وتميزت له ثلاث كلمات في ثلاثة أعمال مازال الجمهور يرددها أولها في مسلسل "الولادة من الخاصرة" وكلمته "لاتخشى شيء" وفي مسلسل "فوضى" وكلمته "عمّنا" أما في عمله الأخير "دقيقة صمت" فكانت كلمته "يا إنسان" التي استحوذت على إعجاب الجمهور بشكل كبير.

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أما الفنان تيم حسن، أو "جبل شيخ الجبل" استطاع بالإضافة إلى نجاحه في تحقيق خط خاص بشخصيته في مسلسل "الهيبة" أن يترك أثره بكلماته التي يرددها على لسان شخصيته والتي أصبح الجمهور يتناولها فيما بعد بقوة مقلدين قوته وبأسه ومن هذه الكلمات "منتهية" و"ماتهكلو للهم".

كذلك الفنانة السورية نظلي الرواس نجحت بأن تصبح كلمتها الشهيرة "حبيبتشي" في مسلسل "بنات العيلة" حديث المتابعين لتؤكد من خلالها على نجاحها في أداء دور المرأة الثرية التي تحب السلطة وتسعى إلى الحصول على المركز الأول دائما في أي حضور وبأي مكان يجمعها مع صديقاتها وقريباتها، لتجمع الدلع والقوة والسخرية بكلمتها هذه ولنتابع الكثير من الفتيات لاحقاً يستخدمنها في حديثهن بعد ضمها إلى قاموسهن.

أما الفنان محمد حداقي، الذي لم يكتفِ فقط بالاستناد إلى كاركتر متميز ومختلف في مسلسل "ضيعة ضايعة" بل اعتمد على لغة تواصل مع من حوله خاصة باللحظات التي يكون بها منتصرا على من يواجهه وهي "كيفك فيا" واستطاع عبرها أن يترك بصمته من خلال تبني الكثيرين لكلمته هذه وتداولهم إياها في أحاديثهم اليومية.