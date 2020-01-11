مزاد علني لبيع "عود" رابح صقر في السعودية.. هل يجلب الحظ لمقتنيه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات الباب أمام الجمهور في السعودية والوطن العربي للمشاركة في اقتناء عود الفنان السعودي رابح صقر، وذلك بإعلانها فتح مزاد علني يقام في "ليلة صقر الأغنية الخليجية" على مسرح محمد عبده ببوليفارد الرياض.

وقال الفنان رابح صقر إن هذا العود من الأشياء الغالية على قلبه، لافتًا إلى أنه لحّن عليه العديد من الأغاني الخاصة به وتذكّر منها "انت ملك" و"النجم البعيد" و"على كيفك" و"الصمت" إضافة إلى تلحينه أغنية "ولا فاضي" للفنان عبدالمجيد، واصفًا العود بأنه الشيء الأصدق.

وقال حساب شركة "روتانا" عبر "تويتر": "مين وده يقتني عود صقر الأغنية الخليجية؟، عود لحن #رابح_صقر على أوتاره أجمل أغانيه التي عشقناها لتحظوا بفرصة اقتنائه يمكنكم التسجيل في المزاد في موقع الحفل غدًا.

وبذلك أتاحت "روتانا" للجمهور المشاركة في المزاد مثلما حدث مع الفنان السعودي راشد الماجد الذي كان له ليلة غنائية تكريمية هي "ليلة السندباد" ضمن ليالي الأساطير بالسعودية قبل نحو شهرين أيضًا، والتي بيع فيها عوده بمبلغ 600 ألف ريال سعودي.

وربما يجلب بيع عود رابح صقر لمقتنيه الحظ كما حدث مع مقتني عود راشد الماجد حيث أكد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أن مشتري عود راشد الماجد، والذي حاز عليه خلال المزاد بمبلغ 600 ألف ريال سعودي، قام ببيعه بمبلغ مليون ونصف ريال.

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وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدته عبر حسابه على "تويتر" فقال: "مو معقول اللي اشترى عود راشد أمس باعه اليوم بمليون ونص".

وتفاعل الجمهور مع تغريدة "آل الشيخ"، مطالبين بمعرفة المشتري الذي يحمل الكثير من الحظ، خاصًة أن بيع العود في المزاد انتهى بمبلغ 600 ألف ريال سعودي، وذهب المبلغ لإحدى الجمعيات الخيرية، فيما تكسّب صاحبه أكثر من ضعف شرائه له.

وتأتي ليلة تكريم رابح صقر تقديرًا لمسيرته الحافلة بالنجاحات والإنجازات وكان من المقرر أن تقام الليلة يوم 10 يناير إلا أنه تم تأجيلها 24 ساعة كما قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية بسبب خسوف القمر.