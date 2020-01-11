محمد رمضان وسعد لمجرد يبهران الجمهور في دبي.. ويكشفان عن مفاجأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وسط حضور جماهيري كبير في مركز دبي التجاري العالمي اجتمع النجمان المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، للمرة الأولى في حفل غنائي حيث أمتعا الجمهور بعدد كبير من أغانيهما.

وكعادته لم يتخل محمد رمضان عن تقديم الاستعراضات المبهرة سواء من خلال ارتداء ملابس مختلفة والظهور بعدة إطلالات أو تجمع الراقصين والراقصات حوله واستخدام تقنيات جديدة في الحفل من خلال الألعاب النارية.

وقدم محمد رمضان في حفله الغنائي مجموعة كبيرة من أغانيه منها: "مافيا" و"زلزال" و"أقوى كارت في مصر" و"رايحين نسهر" و"نمبر وان"، وغيرها فيما أكد لجمهوره أنه له الفضل الكبير في أن يتحول من ممثل لمطرب ويجمع بين اللقبين.

وصعد محمد رمضان في حفله الغنائي على المسرح بسيارة، وقد ألهب هذا الدخول حماس الجمهور، وأدى لهم أغنيته الشهيرة "مافيا"، فيما صعد بسيارة أخرى على المسرح ليؤدي أغنيته "نمبر وان" وسط تصفيق وهتافات رجّت المسرح.

واجتمع محمد رمضان وسعد لمجرد في هذا الحفل للمرة الأولى واستغلا تواجدهما لأداء أغنيتهما الشهيرة "انساي" التي تعاونا فيها سويا وطرحاها عبر "اليوتيوب" على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة ضخمة.

ولم يتوقف الأمر عند تلك المفاجأة فقط، بل أعلن النجم المغربي سعد لمجرد تنفيذ وعده ومحمد رمضان للجمهور والذي أعلنا عنه قبل سنوات ولكن القضية التي تورط فيها سعد عطّلته عن تلك الخطوة، موضحا أنهما سيبدآن في التحضير لفيلمهما السينمائي الجديد.

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وقال سعد لمجرد خلال الحفل: "فاكر يا رمضان وعدنا للجمهور إن شاء الله فيلم سينمائي جديد يجمعنا سويًا ويتم التحضير له حاليًا"، فيما قوبل هذا الإعلان عاصفة من الهتافات وعلقّ محمد رمضان قائلًا: "إن شاء الله مع بعض وثقة في الله نجاح".

وأشعل "لمجرد" حفله الغنائي بتقديم العديد من أغانيه والتي أدى من خلالها عددا من الرقصات التي اعتاد تقديمها للجمهور، وكانت من بين الأغاني التي قدمها: "سلام، انت معلم، انتي باغية واحد، مالو حبيبي مالو"، وغيرها.

وحرص سعد لمجرد على عدم تكرار نفسه في الحفل فقام بالتخلي عن الرقص وأدى اللون الطربي في أغنية "مهم جدًا" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، وغيّر في هذه الأغنية ملابسه ووقف يغني وسط تفاعل كبير من الجمهور.

واتشح سعد لمجرد بعلم الإمارات عندما كان يؤدي أغنيته "السلام عليكم" التي اختتم بها حفله الغنائي.