تصعيد أهل القتيل بمنزل نانسي عجرم للقضية.. غرض مادي أم استحقاق قانوني؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتصاعد وتيرة قضية القتيل السوري محمد حسن الموسى الذي لقي مصرعه في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم، بشكل سريع وذلك منذ اعتراض عائلته على قرارات نيابة جبل لبنان منذ إخلاء سبيل فادي الهاشم.

ولم يتوقف الأمر عند الاعتراض بل وصلت لحد الاتهامات بالقتل العمد وأن هناك أمرا ما حدث يثير لغزا في القضية.

وتزامنًا مع البلبلة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب المتابعين بعدما اتجهت تضامنات الكثيرين مع أهل القتيل، تم تداول أحاديث بأن فادي الهاشم ربما يتم توقيفه مجددا، وعرض نانسي عجرم على الطبيب الشرعي وسط صدور تقرير الطب الشرعي الذي أشعل الأزمة.

ووسط حالة تشويه سمعة الفنانة الشهيرة ومطالبة المحامية السورية رهاب ممدوح بيطار بمنعها وزوجها من السفر، بدأ المحبون للفنانة نانسي عجرم من المؤمنين بموهبتها وعدم وقوعها في مثل هكذا جريمة والدفاع عن زوجها فادي الهاشم كونه في حالة دفاع عن النفس تم تدشين هاشتاغ #متضامن_مع_فادي_ونانسي والذي حول الأمر لمسارات أخرى.

وفتح هذا الهاشتاغ باب التساؤل حول سبب تصعيد عائلة القتيل بمنزل نانسي عجرم للقضية وهل الغرض من وراء ذلك مادي أم يحمل الأمر في طياته استحقاقا قانونيا ربما يحول المسار؟

وبحسب المتابعين، فإن البعض تحدث عن ضغوط يتم اتخاذها ضد نانسي عجرم وزوجها كي يدفعا أموالًا على سبيل التعويض لأسرة القتيل.

وقال متابع: "عم يحاولو يستفزوا د.فادي ونانسي ويضغطو عليهم لغاية مادية لا أكثر، عائلة السارق كل أقوالها متضاربة وكل يوم يطلعو بسيناريو جديد بس الحق باين و د.فادي شهم ودافع عن عيلتو #متضامن_مع_فادي_ونانسي ".

وقال حساب من فانزات نانسي عجرم: "أوك خلونا متفقين إن نانسى مو بالتحقيق متل ما عم ينتشر + أهل السارق بدهم مصاري وكل شوي يطلعوا بقصة جديدة بس أحب أقولهم استحوا ع حالكم يعني لو كان سكتوا وطلبوا من نانسى بعيد عن الإعلام لكان وفرت لهم حياة حلوة تدوم لسنين الطمع عمي عيونكم عيييييب #متضامن_مع_فادي_ونانسي ".

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وتداول البعض مقطع فيديو لشاب مغربي ظهر فيه وهو يعلن تضامنه مع نانسي وفادي، مطالبين جميع محبيها بعمل فيديو مثل هذا يعلنوا به تضامنهم، وقال متابع: "شو رأيكم نعمل فيديو هيك كل واحد ينشره على الهاشتاق مش ضروري تبين ما فيك بس تحط ورقة قدامك وتحكي أو أي شي المهم نكون إيد واحدة #متضامن_مع_فادي_ونانسي".

وصرح البعض من خلال الهاشتاغ أن نانسي عجرم من الشخصيات المعروفة عنها الالتزام التام بكل شيء في حياتها وأن تاريخها الفني مشرف وناجح إضافة إلى أن حياتها العائلية مترابطة وحياتها العامة ليس عليها غبار وأن بعض النفوس المريضة تريد تشويهها والإساءة بالحديث عن أن أسرة القتيل لها حق قانوني لابد من المطالبة به وهو طلب لا يحمل أي دلائل.

وكان قد أكد المحامي أشرف الموسوي المتابع للقضية أن هناك نتائج ستطرأ على القضية وسيتم سحب بيانات الاتصالات للذين يتواجدون في المنزل بمن فيهم الدكتور فادي الهاشم، وباستثناء النجمة نانسي عجرم.

وأوضح الموسوي، أن القضاء يطالب بفيديوهات الكاميرات من دون اجتزاء، وأن يكون جهاز التسجيل "DVR" مغلقًا، فضلًا عن الاستماع إلى زوجة القتيل التي تمتلك تفاصيل جديدة دقيقة وصادمة؛ إذ أخبرها زوجها مرارًا أنه قد وعد بالعمل عند الدكتور الهاشم براتب 800 دولار ومن ثم 1000 دولار.

ولفت الموسوي إلى كلام زوجة القتيل بأنها قالت إنه قد جرى تخصيص غرفة لزوجها منذ شهر أو شهرين يتشاركها مع عامل آخر، مختتما حديثه لـ "فوشيا" بالقول: "القضاء اللبناني محط ثقتنا، ونريد الوصول إلى الخواتيم القضائية المرضية للجميع."