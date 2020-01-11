أصالة برفقة ابنها في أول ظهورٍ لها بعد الطلاق..هل تجاوزت أزمتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيت النجمة السورية أصالة نصري أولى حفلاتها الغنائية في عام 2020 وبدأتها من مصر وتأتي بعد مرور أيام قليلة من إعلان طلاقها بشكل رسمي من زوجها المخرج المصري طارق العريان، حيث أقيم الحفل داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة وسط حضور جماهيري ضخم.

وفي أول ظهور للفنانة أصالة بعد الطلاق رافقها ابنها "خالد" لمسرح الحفل وأمسك بيدها للصعود على المسرح وتقديمها للجمهور، وسط حالة من التصفيق وهتافات الجمهور الذي أبدى إعجابه بتلك اللقطة المتميزة وكأنه يوجه رسالة قوية بأن أبناءها بجوارها ولن يتركوها.

وجاءت إطلالة أصالة في الحفل الذي نظمته إحدى مؤسسات مكافحة السرطان ـ وهو حفل خيري يذهب ريعه للمعانين من المرض ـ بفستان حمل الكثير من البهجة وكان لونه "بينك"؛ إذ أثنى عليه الكثيرون، إضافة إلى ما اعتمدته من إكسسوارات في يديها وشعرها الانسيابي الذي تناسب مع الإطلالة.

وبدت أصالة أكثر ارتياحية في غنائها وتعاملها مع الجمهور؛ إذ ضحكت وحملت معها البهجة في الكثير من أغانيها، كما أطربت جمهورها بمجموعة من الأغاني منها: "يا مجنون، لا تصدق، خانات الذكريات، بنت أكابر، أشكرهم، حزن الشوارع، شموخ عزّي" واستمرت في الغناء على مدار ساعتين.

ووجهت أصالة رسالة للجمهور في هذا الحفل، مؤكدة فيها أنهم مصدر الدعم الأول لها مهما حدث لها في حياتها كونها لا تمتلك غير جمهورها، وقالت لهم أيضا في رسالتها: "أنتم بس اللي أحبائي".

وعلقت أصالة نصري، للمرة الأولى على حالتها النفسية التي تعيشها حاليا بعد إعلان طلاقها رسميا من المخرج المصري طارق العريان؛ إذ حسمت الجدل الدائر حول حالتها وما تم تداوله بين رواد التواصل الاجتماعي أو ما فسره بعضهم بشأن حالتها الصحية.

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واعتذرت الفنانة أصالة لجمهورها الذين بكوا من أجلها بعد إعلان طلاقها، معربة عن امتنانها لمشاعرهم وأكدت أنها ليست ضعيفة أو مخذولة كما يقال.

ودونت أصالة، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" قائلة: "كلّي امتنان لمحبّتكم ودفء مشاعركم وطيب كلماتكم، شكرا لكل قلب احتواني، وأعتذر مِن مَن بكى منكمّ عليّ أو من أجلي".

واستطردت الفنانة السورية: "وأصدقكم أنني لامخذولة ولا مكسورة ولست ضعيفة أنا قوية أتنفس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي لم تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".

وتأتي هذه الرسالة المباشرة بعد طرح أصالة لكليب أغنيتها الجديدة "شامخ" والتي فسر الجمهور في تعليقاتهم عليه أنها تركت نفسها للضعف والحزن ولم تخرج مما عانته في الفترة الأخيرة، فيما تطرق البعض إلى أن ما حدث لأصالة أزمة نفسية ستعيشها وتأخذ فترتها على أكمل وجه لتعود لمباشرة حياتها بشكل أقوى.