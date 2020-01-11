خالد عبدالرحمن يدخل تجربة التمثيل لأول مرة.. بهذا المسلسل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ الفنان السعودي خالد عبد الرحمن بتصوير مسلسل "ضرب الرمل" الذي سيعرض في رمضان المقبل وهو عمل درامي سعودي ضخم سيشترك عبد الرحمن ببطولته مع أبرز نجوم الفن.

وتخوض قناة "سي بي سي" تجربة إنتاج مسلسل "ضرب الرمل" حيث يعد أول عمل درامي روائي مأخوذ من ثلاثية "ضرب الرمل" للروائي محمد المزيني والتي نشرها بالتتابع خلال ثلاث سنوات من "2008 حتى 2010".

وتعد الرواية ملحمة تاريخية تدون تحولات المجتمع السعودي خلال ثلاثة أجيال منذ عام "1956"، مرورا بثمانينات القرن الماضي وانتهاء بالعصر الحديث.

ويأتي المسلسل الذي يحمل نفس عنوان الرواية ليدون هذه المراحل بقالب درامي عصري ويبدو أنه التوجه الجديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون في تقديم أعمال سعودية محلية جادة ذات قيمة فنية عالية وتجربة جديدة لالتفاتتها للأعمال الروائية السعودية المهمة وتقديمها للمشاهد السعودي والعربي.

ويستعرض المسلسل أحداثا مهمة من التاريخ السعودي الاجتماعي من ضمنها تجار العقيلات والمتغيرات التي رافقت الفترات الاقتصادية التي كان لها أكبر الأثر على تشكيل الثقافة والمجتمع السعودي.

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والمسلسل من كتابة محمد المزيني وإخراج ماجد الربيعان، ويقوم ببطولة العمل نخبة من نجوم الدراما السعودية.

كما أعلنت النجمة اللبنانية ورد الخال، في وقت سابق عن توقيع عقد مع الشركة المنتجة ستوديو أحد عشر للإنتاج المرئي والمسموع، مبدية حماسها للمسلسل والذي يضيف إلى مسيرتها الفنية الكبيرة على حسب تعبيرها، وتجسد الخال في العمل دور سيدة لبنانية كان لها تأثير كبير على شخصية الابن ومستقبله.

في سياق آخر، يذكر أن الفنان خالد عبد الرحمن أحد نجوم الفن السعودي وقد سطع نجمه قويا عندما أبدع في غناء اللهجة النجدية في وقت كانت ساحتنا الفنية منهمكة بلهجة خليجية عامة.

ويعتبر عبد الرحمن ظاهرة فنية كما أن له عديدا من الألقاب ومنها: ملك الفن وصوت نجد ولقبه الأمير خالد بن سعود الكبير بفنان العرب ولُقب بملك الإحساس ولقب خالد بسيد الحب ولقبه الفنان محمد عبده بأمير المطربين كما لقب بخاطف الألقاب من الفنانين.

واشتهر خالد عبدالرحمن بتلحين أغلب أغانيه بالإضافة لكتابة القصائد فهو يعتبر فنانا شاملا أثبت وجوده بالساحة الفنية العربية بصوته وإحساسه العالي وموهبته الفذة.