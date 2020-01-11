طارق العريان يخرج عن صمته بعد طلاقه من أصالة









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: خرج المخرج طارق العريان عن صمته بعد إعلان الفنانة أصالة عن انفصالهما رسمياً، ليوضح حقيقة الأخبار الخاطئة والمفبركة حول الأمر.

وقال في تصريحات صحافية إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها، رافضاً أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة على ألسنة الناس.

وأضاف: “الطعن في الأزواج وفى العائلات والخوض في الأعراض أمر سيئ للغاية، ولا يبنى بل يهدم أسراً، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاماً بيني وبين أصالة، التي أكنُّ لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث فستظل أمًّا لأبنائي، كما أنا حياتي الشخصية والعائلية ملك لي ولأسرتي فقط، وغير مسموح لأحد بالتدخل فيها، مثلما هو غير مسموح لي التدخل في حياة أحد الشخصية”.

وتابع: “أهيب بكل الصحافيين والمهتمين بالشأن الفني أن يتناولوا حياتي الفنية فقط، ويتحدثوا عن أعمالي فقط، لأن مهما حدث مش هينفع أتكلم عن أم أولادي لأحد، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق أن تظل سيرتي أنا وأم أولادي على ألسن الناس الخائضين في الأعراض”، مشيراً إلى أنه لن يتحدث فى هذا الموضوع مرة أخرى، وسيغلقه تماماً”.